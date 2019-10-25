РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Спортсмен из подмосковных Люберец Сергей Агаджанян сдвинул с места и протащил автобусный эвакуатор весом около 40 тонн с противовесами, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения «РосМолСпорт».

Тренировка в рамках подготовки к финишному номеру патриотического флешмоба прошла 24 октября в Видновском ПАТП.

«Председатель регионального отделения «РосМолСпорта» Сергей Агаджанян сдвинул с места и протащил автобусный эвакуатор тяжестью около 40 тонн с противовесами, надувая при этом до разрыва медицинскую грелку», – говорится в сообщении.

По словам Агаджаняна, он готовится перетащить самолет SSJ-100.

«Перетащить самолет – это будет завершающим номером в нашей патриотической акции, приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На тренировку с автобусом потребовалось 40 минут, машина была отлично подготовлена и являлась эквивалентом самолета по весу. Хочется поблагодарить «Мострансавто» и руководство Видновского ПАТП – только там есть возможность попробовать свои силы с качественными автомобилями. Мне еще предстоят 2 такие тренировки», – сказал Агаджанян.

Он отметил, что к каждому экстремальному номеру стоит подходить со всей внимательностью. Силач регулярно упорно готовится к комбинированным трюкам и использует необходимую экипировку. Спортсмену ассистировала команда – Игорь Ковров и Тимофей Зубакин.

«За неполных два года выполнения трюков в рамках флешмоба я стал более опытным. Кстати, откорректировать технику мне помог силач Михаил Кокляев. В этот раз мероприятие прошло легче, нежели я ожидал», – добавил Агаджанян.

Председатель областного отделения «РосМолСпорт» добавил, что позднее он планирует поставить рекорд Гиннесса по надуванию грелок на время.

Общественным экстримом Сергей занимается давно, на его счету уже перетянутые автомобиль для реактивных снарядов «Катюша», вертолеты Ми-8 и Ми-17, пожарная машина ЗИЛ, армейский бронеавтомобиль «Тигр», трамвай «Аннушка», старый тепловоз ТУ-2, английский автобус даблдекер и теплоход «Вещий Олег» весом 170 тонн.