РИАМО - 26 окт. На площадке Music Media Dome в столице в субботу пройдет четвертьфинал чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) в Московском регионе — финал Moscow Programming Contest, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

«На соревнованиях будут представлены команды в составе трех человек из МФТИ, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИТУ МИСиС, НИЯУ МИФИ, МАИ, МГПУ. Финал Moscow Programming Contest проводится Московским физико-техническим институтом при поддержке Росмолодежи, Фонда президентских грантов, спонсорской поддержке Райффайзенбанка, «Мегафона», Huawei и «Яндекса», — говорится в сообщении.

Впервые в рамках турнира пройдет деловая программа. В ее рамках запланированы: пленарная сессия «Искусственный интеллект и будущее человечества: взгляд техно-оптимистов и гуманистов», панельная дискуссия «Что может искусственный интеллект», панельная дискуссия «Как не потерять человека в эпоху машин и ИИ».

«В 2020 году МФТИ выпала честь впервые провести финал чемпионата ICPC в Москве, поэтому в этом соревновательном сезоне мы запустили сразу ряд популяризаторских и образовательных проектов по спортивному программированию. В этом году мы уже провели сборы по программированию Moscow Workshops ICPC в Китае, Омане, Сингапуре, Латвии, Кыргызстане, Белоруссии и в нескольких городах России», — сказал руководитель региональных отборов, директор финала мирового чемпионата ICPC-2020, основатель проекта Moscow Workshops ICPC, проректор МФТИ Алексей Малеев.

Финал чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Programming Contest) состоится в Санкт-Петербурге 29 ноября — 1 декабря 2019 года для команд из России и стран СНГ. Суперфинал пройдет в Москве 25 июня 2020 года.