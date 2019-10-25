РИАМО - 25 окт. К строительству двух домов в ЖК «Зиларт» подключится известный во всем мире строительный концерн Strabag, он займется работами в доме №9, который станет первым небоскребом в Даниловском районе Москвы, и доме №10, который называют золотым или «домом-бриллиантом» за узнаваемый фасад, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Группа ЛСР».

Strabag известен своими масштабными проектами, среди которых самый длинный в мире железнодорожный туннель, который тянется через Альпы, метро в Копенгагене и олимпийская деревня в Сочи.

«Зиларт» — уникальный по своему масштабу проект преобразования промышленной зоны в жилой квартал. Мы рады внести вклад в развитие этого грандиозного инфраструктурного комплекса и начать сотрудничество с «Группой ЛСР» с двух интереснейших лотов, отражающих наиболее яркие тренды мировой архитектуры», - сказал генеральный директор фирмы Strabag в России Александр Ортенберг.

«Дом-бриллиант» построят на главной магистрали квартала— бульваре братьев Весниных. Его концепцию разработало голландское бюро Neutelings Riedijk Architects. При проектировании ставилась цель сформировать в этой части комплекса обособленную общественную среду. В итоге этот дом сам по себе является жилым комплексом. Он будет состоять из пяти соединенных друг с другом башен высотой более 80 метров, а разместится на его 22 этажах более 32 квартир.

«В местах, где башни сужаются, запроектированы двусторонние квартиры. <…> На первых уровнях в общественном пространстве сделают атриум площадью почти 8 тысяч квадратных метров. Тут предусмотрены торговые помещения, рестораны, кафе, бары. Для удобства жильцов и их гостей на четырех подземных этажах расположится вместительная парковка почти на тысячу мест», - отмечается в материале.

В свою очередь, небоскреб будет играть центральную роль во всем ЖК. 150-метровое здание будет подниматься уступами, сужаясь к верху. На 40 этажах расположатся почти 500 квартир, а на трех подземных уровнях — автомобильная парковка.

Сочетание стеклянных поверхностей с металлическими пилонами треугольной формы на фасаде здания выделит его среди других корпусов жилого комплекса на полуострове. Основание дома — двухуровневый стилобат площадью более 4 тысяч квадратных метров, где будут находиться коммерческие помещения.