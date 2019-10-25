РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. На открытом уроке к 120-летию со дня рождения академика Николая Доллежаля глава Подольска Николай Пестов вручил награды и благодарности старшеклассникам, отличившимся на олимпиадах по физике в 2019 году и учителям, которые их подготовили, сообщается на сайте администрации горокруга.

Открытый урок, посвященный 120-летию со дня рождения академика Доллежаля, состоялся в концертном зале администрации Подольска в пятницу. 27 октября исполнится 120 лет со дня рождения знаменитого ученого, детские и юношеские годы которого прошли в Подольске.

«Во время открытого урока Пестов вручил благодарности 11-классникам, показавшим высокие результаты по итогам региональных этапов олимпиад по физике в 2019 году. Благодарности главы получили Александр Ким, Валентина Гончаренко, Павел Малиновский из лицея №23 и Максим Шаков из школы №3. Почетные грамоты администрации за подготовку призеров олимпиад по физике и высокие достижения в педагогической деятельности вручили учителю физики школы №3 Татьяне Тарасенко и учителю физики лицея №23 Василию Морозову», – говорится в сообщении.

Почетного знака «За верность Подольску» за высокие достижения в деле обучения и воспитания подрастающего поколения удостоена директор лицея №23 Татьяна Дрожжина. Отметив лучших, Пестов сказал, что принято решение о том, чтобы с 2019 года ежегодно поощрять, в том числе и финансово, активных участников олимпиадного движения в Подольске. Премии эти будут носить имя академика Доллежаля.

Жители Подольска хранят память о Доллежале. Его именем названа улица в микрорайоне Кузнечики, а на фасаде здания лицея №1, бывшего Реального училища, где учился будущий конструктор атомной промышленности, его имя увековечивает мемориальная доска.

«Жизнь Доллежаля во многом связана с Подольском, здесь он жил с 1913 года, учился в Реальном училище, в котором сегодня располагается лицей №1. Академик является главным конструктором реактора первой в мире атомной электростанции, которая была пущена в эксплуатацию в 1954 году в городе Обнинске. Под его руководством был разработан проект первых реакторных установок для подводных лодок», – сказал Пестов.

Доллежаль 34 года руководил Научно-исследовательским конструкторским институтом энергетической техники в Москве, который сейчас носит его имя. Институт под его руководством разработал проекты большого количества реакторов – промышленных, энергетических, исследовательских.