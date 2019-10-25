РИАМО - 25 окт. Авария произошла на Производственной улице на западе Москвы, движение на месте ДТП заблокировано, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На улице Производственная у дома №4 произошло ДТП. <…> Движение в обе стороны по улице заблокировано», - отмечается в материале.

В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы.

Водителям посоветовали альтернативные выезды на Боровское шоссе — через улицу Щорса или улицу Богданова.