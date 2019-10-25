РИАМО - 25 окт. В поселке Пушкинского округа Подмосковья установят новый памятник со скульптурной композицией из бронзы «Воин и женщина», посвященный Великой Отечественной войне, новый памятник заменит старый в рамках работ по реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Согласно предоставленной администрацией сельского поселения Царевское (на чьей территории находится поселок Зверосовхоз) информации, летом 2019 года состоялись конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по реконструкции памятника участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в поселке Зверосовхоз», — говорится в сообщении.

Заказчиком работ является администрация сельского поселения.

По техническому заданию, подрядчик должен был демонтировать старый памятник в поселке и построить на этом же месте новый памятник со скульптурной композицией из бронзы «Воин и женщина», двумя бронзовыми панно-барельефами, орденом Великой Отечественной войны I степени в бронзе, гранитными элементами, на которые нанесены имена погибших жителей. Окончание работ запланировано на 20 ноября 2019 года.

«Кроме того, согласно информации администрации поселения Царевское, вопрос реконструкции памятника обсуждался во время схода жителей 7 июня 2018 года в поселке Зверосовхоз, а также поднимался во время обсуждения поправок к бюджету сельского поселения Царевское на заседании совета депутатов поселения 21 мая 2019 года», — добавляется в сообщении.

Ход реконструкции мемориала находится на контроле администрации муниципалитета.