РИАМО - 25 окт. Более 30 работников транспортной отрасли Подмосковья получили почетные грамоты и благодарности в рамках торжественной церемонии, приуроченной ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

День работников автомобильного транспорта отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября. Торжественное мероприятие в доме правительства открыл министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«Каждый житель региона ежедневно пользуется услугами общественного транспорта и личными автомобилями. Но есть те, для кого с этой профессией связана вся жизнь. Особых слов благодарности заслуживают водители различных видов транспортных средств, специализированной техники, ремонтные рабочие и диспетчеры, инженеры, руководители автопредприятий, те, кто обеспечивает и контролирует безопасность и качество пассажирских перевозок – все, кто добросовестно выполняет профессиональный долг, любит и ценит свою работу», – сказал Гержик.

Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за высокий профессионализм, большой вклад в развитие транспортной отрасли региона знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награждена первый заместитель транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта присвоили работникам филиалов «Мострансавто»: главному специалисту по охране труда и экологии Сергею Васину, водителю автобуса Александру Морозу и директору автоколонны №1375 Евгении Гусевой.

Благодарности губернатора также получили коллективы различных филиалов «Мострансавто». Зампред Мособлдумы Александр Ливадченко вручил благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм сотрудникам компании.

В рамках мероприятия руководитель подведомственной областному Минтрансу компании «Мострансавто» вручил грамоты и нагрудные знаки почетным работникам компании.