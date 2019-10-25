РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил благодарственные письма и почетные грамоты лучшим педагогам гимназии №5 в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Торжественное награждение прошло в пятницу на мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования образовательного учреждения. За эти годы школу окончили 1831 выпускника, 156 ребят – с золотыми и серебряными медалями.

«Ваше учреждение по праву занимает одно из ведущих мест среди школ Подмосковья по уровню преподавания отдельных предметов. Благодаря традициям, заложенным первым директором Линой Бондаренко, в гимназии сохраняется преемственность поколений, любовь и уважение к истории поселка Заря», – сказал Ефимов.

Он добавил, что более 10 лет в гимназии работает уникальный музей, посвященный Герою Советского Союза, главнокомандующему войсками противовоздушной обороны страны, маршалу Павлу Батицкому. Кроме того, для жителей микрорайона учреждение было и остается культурным центром, на площадке которого проходят творческие, спортивные и патриотические мероприятия.

Депутат поздравил директора гимназии Светлану Табаченко и весь коллектив с юбилейной датой, пожелал школе дальнейшего укрепления материально-технической базы и вручил лучшим педагогам благодарственные письма и почетные грамоты Мособлдумы.

Здание гимназии было построено в 1994 году. При открытии учреждение носило номер 28, затем переименовано в гимназию №2, впоследствии – в гимназию №5. Обучение в школе проводится в одну смену пять дней в неделю. В настоящее время в ней обучается 880 учащихся (35 классов, в том числе с углубленным изучением английского языка и многопрофильные классы).