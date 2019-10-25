РИАМО - 25 окт. Для входа в «Школьный портал» Московской области все больше людей используют Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с ее помощью авторизуются в том числе около 290 тысяч родителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

С помощью ЕСИА на портале, кроме родителей, авторизуются 62 тысячи сотрудников школ и 56 тысяч учеников старше 14 лет.

«С марта 2019 года вход в систему для всех педагогов происходит только через портал госуслуг. Родители и школьники могут авторизоваться в системе как с помощью ЕСИА, так и по логину и паролю, однако все больше родителей выбирают первый способ как наиболее удобный», — говорится в сообщении.

Для входа в «Школьный портал» не нужно идти в школу за логином и паролем. Сейчас можно подать заявление на сайте госуслуг Московской области. После его обработки вам приходит уведомление, после чего можно войти в систему с помощью учетной записи ЕСИА. Кроме того, не надо запоминать логин и пароль от «Школьного портала», достаточно знать только данные от ЕСИА.

Для удобства пользователей на сайте службы поддержки «Школьного портала» есть подробная инструкция о том, как подать такое заявление. Ознакомиться с ней можно по ссылке.