РИАМО - 25 окт. На западе Москвы произошла дорожная авария с участием автобуса и нескольких автомобилей, в ДТП погиб водитель иномарки и пострадал один пешеход, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы УГИБДД России по Москве.

«На улице Производственная у пересечения с улицей Авиаторов произошло ДТП. Водителю, управлявшему автомобилем Skoda, по предварительным данным, стало плохо до ДТП. Он совершил столкновение с автобусом и несколькими автомобилями», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что попавший в аварию водитель Skoda погиб, истинная причина его смерти выясняется. Также пострадал один пешеход.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.