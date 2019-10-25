РИАМО – 25 окт. В Московском городском суде признали законным решение Перовского суда о взыскании 21,6 миллиона рублей в пользу «Русфонда» с родственников певицы Жанны Фриске, сообщает kp.ru.

«Согласно договору по окончанию процедур, Фриске должна была предоставить отчет о расходах, а также вернуть непотраченную сумму. Помочь певице не удалось - она умерла от рака мозга, а ее родители не смогли предоставить документы, доказывающие целевое расходование средств», - говорится в материале.

Всего на ее счет «Русфондом» было переведено 25 миллионов рублей, однако в итоге были предоставлены отчеты о тратах на сумму около 3,4 миллиона рублей. Оставшиеся деньги суд обязал выплатить родным Фриске.

В конце лета приставы смогли взыскать всю сумму, а также 60 тысяч рублей в счет компенсации уплаченной фондом госпошлины. Родители Фриске пытались оспорить решение. В итоге Мосгорсуд отказал в пересмотре решения.