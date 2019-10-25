РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут пройти опрос по концепции модернизации городского парка, позже им предложат проголосовать за составленные с учетом их пожеланий дизайн-проекты, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Проект модернизации и развития Центрального городского парка вынесен на общественное голосование. Предлагаем принять участие в опросе. Он продлится до 1 ноября. Результаты будут опубликованы на официальном сайте администрации горокруга Красногорск, в СМИ и социальных сетях. К работам планируется приступить в следующем году», – говорится в сообщении.

Соучаствующее проектирование концепции парка прошло в три этапа. Участники обсуждения – как жители, так и профессиональные архитекторы – сошлись в главном: необходимо сохранить историческое наследие парка, но при этом сделать его современным местом отдыха для детей и взрослых.

Вместе с тем мнения жителей по поводу наполнения парка разделились. Какие фонтаны, аттракционы, детские и спортивные площадки должны появиться в обновленном парке – решено проголосовать.

«На основе озвученных предложений дизайнеры составят несколько дизайн-проектов парка, и мы вынесем их на голосование на всех имеющихся в Красногорске информационных ресурсах», – подчеркнула глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Ознакомиться с концепцией модернизации городского парка и пройти опрос можно на официальном сайте администрации горокруга.