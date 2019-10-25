РИАМО - 25 окт. В Северном административном округе Москвы активизировали работу по урегулированию задолженности за поставленную тепловую энергию, задолженности взыскиваются через суд, так как меры досудебной работы не имеют действия, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

Проблемными в САО оказались ООО «Управляющая компания ДЭЗ района Дмитровский» (управляет 5-ю многоквартирными домами), ООО «Лимк» (обслуживает 90 домов), ООО «ЕДС-Восток» (5 домов), ООО «МАКС-XXI» (36 домов). Последние три года они не в полном объеме платят за потребляемые ресурсы, а также числятся в должниках за потребленную тепловую энергию. Их совокупный долг за тепло и горячую воду превысил 110 миллионов рублей.

«Чаще всего жители не проинформированы о проблеме долгов управляющей компании перед поставщиками ресурсов. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета. Наша задача применять все предусмотренные законом меры воздействия на должника, а также доводить информацию до конечных потребителей», - заместитель директора – начальник отделения сбыта №2 филиала №11 ПАО «МОЭК» Александр Горюнов.

Решениями суда в пользу ПАО «МОЭК» уже взыскано более 32 миллионов рублей за поставленную тепловую энергию.