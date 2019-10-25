РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 окт. В Котельниках продолжается прививочная кампания против гриппа эпидсезона 2019-2020 годов, в ней приняли участие почти 5 тысяч сотрудников городских коммерческих организаций, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В первую очередь были привиты сотрудники производственных предприятий, сферы торговли, общественного питания, строительной отрасли, что составило порядка 20 организаций. На данный момент проведение прививочной кампании продолжается», – говорится в сообщении.

Чтобы не нарушать рабочий процесс поликлиникой предусмотрена возможность организации выездной прививочной бригады на предприятие. Для этого в адрес поликлиники необходимо отправить списки сотрудников, содержащие следующие сведения: фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения, место проживания, а также телефон лица, ответственного за вакцинацию по предприятию.

Уточнить информацию по прививочной кампании можно в Котельниковской городской поликлинике и по телефону: 8(495)551-54 13 – Марина Карикова.