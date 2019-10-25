РИАМО - 25 окт. АО «Мосотделстрой №1» намерено решить все вопросы по задвоениям требований на жилые помещения проблемного ЖК «Терлецкий парк» до ввода объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Темы достройки ЖК и формирования реестра требований участников строительства рассмотрели на совещании в Москомстройинвесте.

«После передачи объекта организация намерена устранить все технические ошибки в реестре, а также проработать вопросы индивидуально с каждым гражданином, при необходимости заключив соответствующие соглашения. Эта работа может быть начата после подписания договора передачи имущества и обязательств застройщика со стороны конкурсного управляющего», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Александр Гончаров отметил неконструктивную позицию конкурсного управляющего: им не подписан договор с АО «Мосотделстрой №1» на выполнение функций технического заказчика, а сейчас не подписывается договор передачи объекта, несмотря на решение суда.

«Это лишает возможности АО «Мосотделстрой №1» развернуть полномасштабные работы», – отметил он.

Представитель АО «Мосотделстрой №1» сообщил, что уже подготовлена сметная часть строительного проекта, которая направлена на согласование в Мосгосэкспертизу.

ЖК «Терлецкий парк» (ранее ЖК «Московские окна») – один из самых старых и крупных долгостроев столицы. Его строительство началось 2004 году, но по состоянию на 2019 год готовность не превышает 25%. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства комплекса за счет бюджетных средств.