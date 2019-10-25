РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 окт. Подачу тепла произвели в подземный паркинг ЖК «Котельнические высотки», строительства проблемного объекта продолжается, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

24 октября по поручению главы городского округа Андрея Булгакова начальник отдела строительства и архитектуры провел выездную проверку хода завершения строительства проблемного объекта – ЖК «Котельнические высотки». На данный момент на объекте находятся около 250 человек.

«Произведена подача тепла в подземный паркинг, проводится работа по заполнению системы теплоснабжения в местах общего пользования, завершены монолитные работы, продолжаются работы по комплексному благоустройству территории и по обустройству напольного покрытия в подземном паркинге, где выполнено около 40%. Приступили к установке малых архитектурных форм. Завершаются фасадные работы и монтаж вводных распределительных устройств», – говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется перевести объекты на постоянную схему электроснабжения.