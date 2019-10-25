РИАМО - 25 окт. В Братиславе с 21 по 24 октября прошла встреча городов-побратимов и партнерских регионов России и Словакии, в рамках мероприятия был презентован туристский потенциал Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Традиционно в мероприятии участие принимают представители регионов, профильных министерств и депутатского корпуса двух стран. В этом году в конференции были задействованы три крупнейшие региональные туристические организации Словакии: региона Высокие Татры, Жилинского края и Кошицкого края. Туристический потенциал Московской области был также представлен на этом событии», — говорится в сообщении.

По завершению прошлой сессии информационное сотрудничество заключили Санкт-Петербург и Словацкая Жилина. Теперь же посол России в Словакии Алексей Федотов предложил сформировать программу по обмену школьниками между двумя странами.