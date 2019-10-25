РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Победителям регионального конкурса «Любимый учитель» из Балашихи вручили награды, городской округ участвовал в конкурсе впервые, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественная церемония награждения балашихинских педагогов прошла 24 октября в школе №12. На ней присутствовали руководитель конкурсных проектов центра поддержки социальных и общественных инициатив, куратор конкурса «Любимый учитель» Светлана Белая, сопредседатель центра, депутат Валерий Тебиев, директор учебно-методического центра Татьяна Рожкова, депутат городского совета депутатов Ульяна Кондрякова.

«У нас проводится много профессиональных конкурсов, в том числе «Учитель года», «Лучший по профессии», «Лучший учитель-предметник», где оценивают профессионализм учителя. А конкурс «Любимый учитель» можно назвать конкурсом «Общественное призвание», и мы продолжим его проводить», – сказала Рожкова.

Она добавила, что за любимых учителей впервые отдали голоса 20 тысяч учащихся 7-11 классов 47 школ Балашихи.

По словам Светланы Белой, по итогам конкурса будет сформирован альманах, куда войдут фотографии и анкеты победителей, чтобы учителя могли больше узнать друг о друге.

«Этот альманах мы раздадим в преддверии одного из праздников. Поздравляю с победой первый состав балашихинских победителей. И ждем новый состав!», – отметила Белая.

Ульяна Кондрякова по поручению депутата Мособлдумы Тараса Ефимова также поздравила победителей конкурса и вручила почетные дипломы и памятные подарки.

Почетные награды вручил и Валерий Тебиев. Он отметил, что депутат Госдумы РФ Максим Сураев рекомендовал провести выборы любимых учителей и в Балашихе. Он поблагодарил управление по образованию администрации округа за участие, уточнив, что впервые за семилетнюю историю конкурса именно балашихинцы организовали торжественную церемонию для чествования любимых педагогов школьников.

«Для нас это был также своеобразный экзамен, когда в одном городе голосует сразу 20 тысяч учащихся», – заключил Тебиев.

В ходе мероприятия свои творческие подарки – песни и танцы – сделали для победителей ученики и учителя школы №12.

Региональный конкурс «Любимый учитель» ведет свою историю с 2013 года. Организатором выступает Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив». В этом году единый день голосования, в котором выбирали любимого учителя 40 тысяч школьников из 150 школ семи городских округов восточного Подмосковья, проходил 17 сентября.