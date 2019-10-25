РИАМО - 25 окт. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход работ по благоустройству территорий вблизи платформ МЦД-1 Одинцово, Баковка и Немчиновка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ходе работ будут созданы парковочные пространства, установлены дополнительные опоры освещения, выполнен ремонт тротуаров и восстановлены газоны.

«Запланированы работы по установке дополнительных опор освещения и замены светильников на светодиодные вдоль тротуаров и парковок. Территории у железнодорожных станций — это места, где жители бывают чаще всего. Это «лицо» нашего округа и важно содержать их в достойном виде. Все работы будут завершены к 10 ноября», — отметил Иванов.

Он добавил, что к состоянию территории у платформы Баковка у жителей всегда было много претензий, об этом они говорили на встречах и во время велосипедных объездов. В данный момент эту территорию приводят в порядок.

«У платформы Баковка подрядчик делает тротуар вдоль улицы Трудовой, благоустраивает новые парковочные места вдоль улицы Колхозной, меняет бордюры и восстанавливает газон, устанавливает новое уличное освещение. Также делает разворотную площадку для маршруток, парковки и тротуар вдоль территории Баковского пруда», — резюмировал Иванов.

Вблизи станции Одинцово ведется ремонт тротуаров и парковок, восстанавливается газон и меняется бордюрный камень. Также подрядчик ставит дополнительные опоры освещения и меняет светильники. Кроме того, восстанавливается выделенная автобусная полоса и проводится оборудование новой стоянки для маршрутных такси 8-го микрорайона.

У платформы Немчиновка подрядчик делает новые тротуары по проспекту Революции, Советскому проспекту, 2-му Просеку и улице Амбулаторная. Ведутся работы по созданию дополнительных парковочных мест вдоль Советского проспекта и автобусной площадки у платформы.

МЦД-1 Одинцово — Лобня планируется запустить уже в конце этого года. Протяженность маршрута составит 52 километра.