РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. В гараже на улице Красный Текстильщик в микрорайоне Саввино Балашихи произошел пожар, на его ликвидацию потребовалось порядка 3,5 часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в пятницу в 10:37 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Саввино, улица Красный Текстильщик, дом №7А. В 14:05 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек.