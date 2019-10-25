РИАМО - 25 окт. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы вечером в пятницу, загруженность движения оценивается в девять баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Стоит большинство центральных улиц, Садовое кольцо, ТТК, практически весь МКАД, кроме северного участка.

Затруднено движение по Кутузовскому, Ленинградскому, Рязанскому проспекту, Волоколамскому, Ленинградскому, Дмитровскому, Алтуфьевскому шоссе, Профсоюзной улице, Дербеневской, Серебрянической, Котельнической набережным, на Большом Каменном мосту.

По прогнозу сервиса, ситуация на дорогах улучшится только после 21:00.