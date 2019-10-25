РИАМО - 25 окт. В Москве в пятницу ранний час пик, из-за пробок водителям рекомендуют отложить поездки за город, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Сегодня пятница, ранний час пик. Если не успеете уехать с работы или на дачу (или с работы на дачу — погода располагает) до 16:00 - 16:30, стоит отложить время выезда до 19:30 - 20:00», – отмечается в материале.

Кроме того водителям также посоветовали воспользоваться общественным транспортом — метро или МЖД.