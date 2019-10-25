РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. В подмосковном Подольске в пятницу водитель маршрутного такси №1045 Подольск – Щербинка (Москва) недалеко от остановки АТП-6 на Профсоюзной улице Подольска подрезал скорую и не давал ей проехать, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«25 октября водитель маршрутного такси №1045 подрезал машину скорой помощи, несмотря на звуковой сигнал, и на Профсоюзной улице не давал ей проехать, пока сам не подъехал к остановке АТП-6. На замечание пассажирки он обругал ее матом», – сказала свидетель.

Она отметила, что хотела обратиться к руководству водителя, но в маршрутном такси не оказалось контактных данных.

Пассажирскими перевозками по данному маршруту занимается ООО «Автомиг». На момент публикации материала получить оперативный комментарий у представителей компании не удалось.