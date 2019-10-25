РИАМО - 25 окт. С 2020 года в Московской области появится премия губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Изменения в закон Московской области уже приняты Мособлдумой и вскоре он будет подписан главой региона. Премия будет предоставляться физическим лицам и научным коллективам. Ее размер составит 2 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Как сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, сохранение и приумножение научно-технического потенциала является одной из приоритетных задач для правительства Подмосковья.

«Мы выделяем средства на инновационное развитие наукоградов, их благоустройство и ремонт социальных и образовательных учреждений, мы поддерживаем молодых ученых: реализуется программа «Социальная ипотека», ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, а теперь еще и будем поддерживать коммерческое продвижение разработок», – заявил Хромов.

Зампред добавил, что первый конкурс на выделение премии губернатора за коммерциализацию научных результатов стартует во втором квартале 2020 года, а осенью следующего года будут подведены его итоги.