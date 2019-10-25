РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Полицейские Подольска задержали 20-летнего жителя Брянска и 22-летнего местного жителя, которые напали на 34-летнего мужчину и отобрали у него ювелирные изделия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что на улице 43-й Армии в Подольске неизвестные напали на него и отобрали ювелирные изделия, после чего скрылись. Общая сумма материального ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое подозреваемых – 20-летний житель города Брянска и 22-летний местный житель. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор.