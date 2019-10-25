РИАМО - 25 окт. В магазины московского метро поступило более 1 тысячи сувенирных значков поезда «Иволга», их можно купить в магазинах на нескольких станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Значки «Электропоезда «Иволга» изготовлены в стилистике столичного метрополитена и московского транспорта. Первая партия таких значков поступила в сувенирные магазины столичного метрополитена в сентябре, было изготовлено 500 экземпляров и на сегодняшний день их почти все раскупили», — говорится в сообщении.

Спрос был неожиданно высок, люди проявляют интерес ко всему, что связано с МЦД. В итоге было решено выпустить во второй партии в два раза больше значков.

Купить значки можно в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» на станциях «Александровский сад», «Курская», «Арбатская», «Баррикадная», «Площадь Революции», «Павелецкая», «Белорусская», «Пушкинская», «Комсомольская», «Киевская», «Китай-город», «Парк культуры», «Сретенский бульвар», «Саларьево», и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Поезда «Иволга» будут курсировать на первых двух центральных диаметрах в смешанном режиме с обычными электричками. Они спроектированы и собраны в России, в них есть Wi-Fi, USB-зарядки, велокрепления, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.