РИАМО - 25 окт. Все больше столичных водителей отправляются в шиномонтажные центры, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, в некоторых компаниях даже начали формировать очереди на следующую неделю, сообщили РИАМО представители шиномонтажных компаний.

Ранее столичных автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю из-за наступления заморозков на следующей неделе. Синоптики предупредили, что в последних числах октября на дорогах может образоваться «каток».

«Люди уже «переобуваются», в день идут по пять человек минимум. Сейчас люди идут очень активно, через два дня обещают похолодание, все начинают готовиться», - сказал сотрудник киномонтажа «Ап-Сервис».

В шиномонтажной «Для друзей» добавили, что на данный момент спрос на смену шин вырос несильно, но на следующую неделю уже сформировалась очередь.

«Сегодня людей не сильно больше. На следующую неделю уже идет запись, люди активно записываются на «переобувку». Можно сказать, что прирост есть», - отметил собеседник агентства.

В некоторых столичных шиномотажных также отметили наплыв клиентов.

«Скоро будет похолодание. Дождь даст гололедицу, люди это понимают. Если сегодня смотреть количество клиентов, то это заметно больше, чем неделю назад. Думаю, их число будет продолжать расти», - заключил сотрудник шиномонтажной «Подкова».

Резкое похолодание придет в Московский регион в начале новой недели, в середине недели температура ночью может опуститься до минус 5 градусов, и днем может подморозить до минус 2 градусов. Ожидается снег.