РИАМО - 25 окт. В Москве 4 ноября парковка на улице будет бесплатной, это связано с Днем народного единства, сообщается на сайте Московского паркинга.

«4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время, – отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумом 4 ноября в Москве будут работать по действующим тарифам.

Водителей призвали быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения и парковки, не оставлять автомобили в неположенных местах.