РИАМО - 25 окт. Заключение о соответствии проектной документации получил дом 17.2, расположенный между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Дом возведен в составе ЖК «Две столицы». Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 18-этажного жилого дома составляет порядка 31 тысячи квадратных метров. К заселению готова 561 квартира жилой площадью 9,3 тысячи квадратных метра. Встроенно-пристроенные помещения дома предназначены для административных и торгово-коммерческих целей.

Застройщиком объекта выступает АО «Аксон». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Кроме того, на территории провели все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, а также парковочное пространство.