На Волгоградском проспекте в Москве в районе первого корпуса дома №103 перевернулся грузовик. Пострадавших нет.
Движение на участке затруднено. На месте работают оперативные службы.
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На Волгоградском проспекте в Москве в районе первого корпуса дома №103 перевернулся грузовик. Пострадавших нет.
Движение на участке затруднено. На месте работают оперативные службы.
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