РИАМО – 25 окт. Новый парк экстремальных развлечений для скейтеров, велосипедистов и поклонников роликовых коньков начал работу на территории Центрального городского парка подмосковного Реутова, также здесь открылась современная игровая зона площадью 1,5 тысячи квадратных метров, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Недавно ко мне на личный прием прошли ребята и попросили построить скейтпарк. Конечно же для города это новая история. Таких парков в Реутове раньше не было. Мы обратились к губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву, чтобы он нам помог в реализации этого проекта», – сказал Каторов.

По его словам, это один из самых больших скейтпарков Подмосковья. Современная площадка оборудована рампами, перилами, ступеньками и другими фигурами для выполнения трюков.

«Сегодня это очень востребовано, и ребята рады, что такая площадка появилась в городе. Многие даже приезжают из других муниципалитетов», – добавил Каторов.

Раньше чтобы покататься на подобной площадке местным жителям приходилось ехать на метро в Москву. Реутовский скейтпарк расположен практически в самом центре города, поэтому пешком из любой точки до него возможно добраться максимум за 20 минут. А на велосипеде, скейте или самокате путь займет еще меньше времени.

«Задолго до официального открытия мы опробовали горки и подъемы на новой рампе. Она выполнена по современным спортивным стандартам и обеспечивает безопасное и по-настоящему крутое исполнение всех элементов экстремального катания», - оценил качество нового скейтпарка юный спортсмен Даниил Терентьев.

Также в Центральном парке Реутова в пятницу состоялось открытие новой игровой зоны.

«Вместе с детьми и их родителями открыли большую игровую зону в Центральном парке. На площади 1,5 тысячи квадратных метров разместились игровые элементы и аттракционы для ребят всех возрастов. Главный вклад в создание концепции площадки внесли наши жители, которые выдвигали свои предложения во время общественных обсуждений, которые прошли в парке в мае», – отметил Каторов.

В этом году впервые вместе с родителями элементы игровых зон выбирали дети.

«Проект был поддержан губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и реализован в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», – уточнил Каторов.

По его словам, игровая зона с огромным разнообразием горок, сооружениями, качелями и всепогодным травмобезопасным покрытием сделают детство маленьких горожан ярче, а их пребывание на улице более защищенным.