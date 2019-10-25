РИАМО - 25 окт. В Москве вынесли приговор руководителю турфирмы, из-за которого российских туристов не могли вывезти с территории Китая в декабре 2018 года, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Руководителя осудили по статье «Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции». Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в течение 2 лет.

«В период с августа по декабрь 2018 года генеральный директор ОАО «Тревел Дизайнерс» перевел сумму свыше 400 миллионов рублей, полученные, в том числе, от граждан по договорам на оказание туристических услуг, организациям и физическим лицам для поддержания финансово-хозяйственной деятельности ООО «Геркулес Тревел», где являлся заместителем генерального директора», — говорится в сообщении.

В итоге из-за этого турфирма не смогла вовремя исполнить свои обязанности по договору с авиаперевозчиком «ИрАэро», из-за чего около 1,5 тысяч российских туристов застряли на территории КНР.