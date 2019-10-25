РИАМО - 25 окт. В Орехово-Зуеве открылась спортивная площадка для занятий воркаутом, которая стала заключительной – пятой – из всех запланированных объектов подобного типа в Московской области в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Всего в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» в текущем году открыли пять площадок для занятий воркаутом. Помимо Орехово-Зуево, новые сооружения появились в Наро-Фоминске, Протвине, Котельниках и Павловском Посаде», – говорится в сообщении.

Каждый объект включает в себя гимнастические скамьи, помост для отжиманий, ряд специальных тренажеров, брусья, мишень для метания мяча в цель, рукоходы, шведскую стенку, разнохватовый турник, камни для подтягивания, шведские стенки баскетбольный щит, стол для настольного тенниса и другие виды приспособлений для развития различных групп мышц.

К тому же, площадки адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что расширение сети плоскостных спортивных сооружений, таких, как площадки для занятий воркаутом, является одной из наиболее эффективных мер по популяризации массового спорта и увеличению количества ведущих активный образ жизни и занимающихся физической культурой людей в стране в целом и в Московской области в частности.

«В свою очередь, это полностью соответствует задачам, поставленным в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». В планах на 2019 год в Подмосковье значилось открытие пяти воркаут-площадок, и новый объект в Орехово-Зуево, ставший пятым наряду с площадками в Наро-Фоминске, Протвино, Павловском Посаде и Котельниках, ознаменовал выполнение этого плана. Вне всяких сомнений, видя растущий интерес жителей к массовому спорту, доступному каждому, мы будем продолжать строительство плоскостных сооружений в муниципалитетах нашего региона и в будущем», – заключил министр.