РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Члены Подольского отделения партии «Единая Россия» в ходе рейда выявили навалы мусора на контейнерных площадках округа, которые мешали уборке территории подрядными организациями, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта «Чистая страна» в октябре партийцы провели рейд по выявлению незаконных свалок и навалов мусора на территории Подольска.

«В ходе мониторинга обнаружили, что подавляющее большинство навалов мусора находится на контейнерных площадках, адреса которых внесены в соответствующий реестр и являются санкционированными местами, предназначенными для размещения контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов. Установлено, что навалы отходов на контейнерных площадках образуются вследствие замены регоператором ООО «МСК-НТ» бункеров на бункеры меньшего объема», – говорится в сообщении.

Кроме того, на контейнерных площадках наблюдаются сбои с графиком вывоза ТКО региональным оператором.

«Вывоз производится не ежедневно, вокруг установленных контейнеров происходит перенакопление отходов, в том числе крупногабаритных, так как не заключены договора между региональным оператором и жителями частного сектора на вывоз крупногабаритных отходов», – отмечается в материале.

При таких условиях подрядным организациям не представляется возможным осуществить уборку территории, так как не во что складировать мусор. Перечень выявленных недостатков направлен в адрес регионального оператора ООО «МСК-НТ».

Партийный проект «Чистая страна» призван решать экологические проблемы, с которыми жители сталкиваются в повседневной жизни. Одна из основных задач проекта – современное цивилизованное обращение с твердыми коммунальными отходами. В ходе его реализации выявляют существующие проблемы, связанные с вывозом ТКО, и стремятся предотвратить попадание отходов в окружающую среду.