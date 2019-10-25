РИАМО - 25 окт. За девять месяцев 2019 года в Подмосковье провели порядка 4,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения, в то время как за аналогичный период 2018 года было проведено всего 3,5 тысячи процедур ЭКО, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Только в этом году у жительниц Подмосковья, сделавших ЭКО, родилось 1302 долгожданных ребенка», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она также подчеркнула, что всего на 2019 год запланировано проведение 5,6 тысячи процедур ЭКО.

Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, просто оформив квоту. Более того, длительность ожидания проведения процедуры составляет не более 21 дня.

Подробную инструкцию для желающих оформить направление на ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».