РИАМО - 25 окт. В Подмосковье до конца 2019 года будут запущены 28 объектов газификации, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Это почти 150 километров трубопроводов, которые создадут условия газификации для более чем 7,5 тысяч жителей», – говорится в сообщении.

Наибольшее число запусков произойдет в Рузском городском округе, где газ придет в восемь населенных пунктов.

Серьезная работа по газификации проведена в этом году в Одинцовском, Наро-Фоминском, Коломенском городских округах, а также в городском округе Истра. Помимо этого, газ придет еще в десять городских округов.

До 2025 года в рамках программы планируется газифицировать еще 320 населенных пунктов, построить более 1869 километров газопроводов, создать условия для газификации домовладений 61 тысячи человек.