РИАМО - 25 окт. В Москве перед зданием Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники появится памятник ученому-энергетику Николаю Доллежалю, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Монумент появится на улице Малая Красносельская, где находится НИИ, который носит имя Доллежаля.

«Установить до 31 декабря 2019 года монумент Н.А.Доллежалю на площади академика Доллежаля перед зданием акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте.

Содержание монумента будет обеспечивать префектура Центрального административного округа.

Николай Доллежаль — советский ученый-энергетик, конструктор ядерных реакторов, один из основоположников отечественной атомной энергетики и дважды Герой Социалистического Труда.