РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Очередной неправомерно размещенный торговый объект демонтировали в пятницу на Егорьевском шоссе на территории Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня (25 октября – ред.) по решению Арбитражного суда Московской области был демонтирован очередной торговый объект, размещенный не в рамках правового поля. Это магазин «Маг и компания», расположенный по адресу: Егорьевское шоссе, 1-й километр, строение 1», – сказал Ружицкий.

Глава Люберец отметил, что всего с начала 2019 года на Егорьевском шоссе были демонтированы 10 неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса.

Ружицкий подчеркнул, что работа по приведению в нормативное состояние вылетных магистралей в городском округе Люберцы будет продолжена. Она проводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.