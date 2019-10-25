РИАМО - 25 окт. Московскому предпринимателю вынесли приговор за дачу взятки должностному лицу, он передал сотруднику таможни через посредника 3 миллиона рублей, причем это была лишь часть оговоренной суммы, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Обвиняемый, действуя в интересах коммерческих организаций, передал через посредника денежные средства в размере 3 миллионов рублей, как оговоренную часть взятки в размере 5 миллионов рублей, главному государственному таможенному инспектору отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни ЦТУ ФТС России», — говорится в сообщении.

За вознаграждение таможенник разрешил владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые, а также исключить часть из них из временной зоны таможенного контроля.

Предпринимателя приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении должностных лиц таможни возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».