РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. Жительницы подмосковного Красногорска до 10 ноября могут пройти маммологический скрининг в рамках областной акции по профилактике рака молочной железы, сообщается в группе Красногорской горбольницы №2 в соцсети «ВКонтакте».

«По 10 ноября продолжается акция «Маммологический скрининг женского населения Московской области», приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Приглашаем всех женщин в возрасте от 39 до 75 лет записаться на маммографию, а женщин в возрасте от 18 до 38 лет – на УЗИ молочных желез», – говорится в сообщении.

Скрининг проводят в поликлинике №3 по адресу: Красногорск, Павшинский бульвар, дом. №9. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Кроме того, 26 октября в 12:00 все желающие смогут прослушать в кабинете 246 лекцию на тему ранней диагностики и профилактики рака молочной железы от врача-гинеколога Татьяны Татарниковой.