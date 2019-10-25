РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали 40-летнего местного жителя, который под предлогом оказания помощи в оформлении гражданства РФ присвоил 54 тысячи рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 35-летней женщины о том, что неизвестный под предлогом оказания помощи в оформлении гражданства РФ ввел в заблуждение заявительницу, попросив денежные средства за оформление необходимых документов.

«После этого она осуществляла неоднократные переводы денежных средств со своих расчетных счетов банковских карт на предоставленные ей реквизиты, но обещанных услуг подозреваемый не выполнил», – говорится в сообщении.

Сумма причиненного ущерба составила 54 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего местного жителя. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – отмечается в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.