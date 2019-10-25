РИАМО - 25 окт. Дорожные службы завершили ремонт первой части мостового сооружения на 1,4 километра на дороге регионального значения – Студенческий проезд, проходящей через реку Учу в Ивантеевке, для проезда на мостовом переходе введено реверсивное движение, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день завершена часть работ на мосту через реку Учу. На одной из полос движения обновили асфальтобетонное покрытие, заменили деформационные швы, для повышения безопасности установили барьерное и перильное ограждения. На второй полосе моста работы продолжаются, поэтому схема движения транспорта была изменена», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В настоящее время на второй полосе движения проходит устройство площадки для разборки моста и монтажа балок пролетного строения, разборка существующих железобетонных конструкций, а также валка деревьев в зоне полосы отвода. Завершить работы планируется в 2020 году. Мост имеет протяженность порядка 49 метров и находится на территории частного сектора.

Студенческий проезд – одна из основных дорог, ведущих к городскому парку культуры и отдыха. Интенсивность движения на участке ремонта составляет около 2 тысяч автомобилей в сутки.