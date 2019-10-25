РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 окт. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в творческом конкурсе в рамках патриотического проекта «Моя героическая фамилия», сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проводят в номинациях: рисунок «Моя героическая фамилия» и сочинение на темы «Откуда приходят герои», «Мои однофамильцы».

«Конкурс творческих работ в рамках проекта «Моя героическая фамилия». Поделитесь подвигами своей семьи! К участию приглашаются все желающие от 7 до 35 лет. Заявки принимаются до 25 ноября на почту: moi.geroi@bk.ru», – говорится в сообщении.

«Моя героическая фамилия» – это проект патриотического воспитания молодежи, основными целями и задачами которого являются формирование чувства сопричастности нашего поколения к героическому прошлому страны, пробуждение интереса к воссозданию семейной родословной, изучению и сохранению домашних архивов, фамильных реликвий, связанных с судьбами защитников Отечества и трудовыми подвигами членов семьи.