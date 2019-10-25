РИАМО - 25 окт. На Волгоградском проспекте в пятницу случилось ДТП, в районе первого корпус дома №103 перевернулся грузовик, движение ограничено, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«Перевернулась грузовая машина. Пострадавших нет. Работают оперативные службы. Движение ограничено до двух левых полос», — говорится в сообщении.

На участке затруднено движение в обе стороны. Водителям советуют объезжать по Рязанскому проспекту и СВХ.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в районе аварии есть дорожный затор от Люблинской улицы до Есенинского бульвара.

Грузовик перевернулся на Волгоградском проспекте в Москве. ВИДЕО>>