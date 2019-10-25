РИАМО – 25 окт. Презентации книг Ольги Кобяковой «Здоровье без фанатизма» и Натали Макиенко «Сильная девочка устала…» состоятся в магазине «Читай-город» в столичном торговом центре «Европейский» 28 и 31 октября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Доктор медицинских наук, профессор, ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова разработала систему, которая позволяет поддерживать работоспособность и эффективность на высоком уровне, при этом сохраняя здоровье.

«В новой книге Ольга поделится проверенными знаниями о принципах рационального биохакинга с читателями. Всех желающие приглашаются на презентацию книги «Здоровье без фанатизма», где можно будет задать вопрос автору и получить автограф», – говорится в сообщении.

Презентация пройдет 28 октября в 19:00 по адресу: город Москва, площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский», четвертый этаж, магазин «Читай-город».

Натали Макиенко разработала авторскую методику коррекции веса и запатентовала ее по совету преподавателей из Сеченовского университета. За годы своей практики Натали помогла более 12 тысячам женщин улучшить жизнь. Ее подопечные распрощались с лишним весом, сформировали правильные вкусовые привычки, навсегда избавились от проблем со здоровьем ЖКТ и кишечника, восстановили цикл и стали мамами.

Презентация книги «Сильная девочка устала... Как победить стресс, отлично выглядеть и забыть о срывах в питании» состоится 31 октября в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский».