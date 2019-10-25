РИАМО - 25 окт. Задолженность за энергоресурсы предприятий в Московской области на сегодняшний день достигла своего рекордного минимума, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Сумма рекордно низкая за последние восемь лет и составляет 2,9 миллиарда рублей. Среди отстающих муниципалитетов – Дубна, Руза и Щелково», – говорится в сообщении.

Заместитель министра энергетики Московской области Евгений Гаврилов напомнил, что в разгаре отопительный сезон и сбой при оплате текущих платежей за погашение задолженности недопустимы. Ситуация держится на особом контроле.

«Тот настрой, который сейчас сформулирован, по необходимости и более глубокому анализу и вниманию со стороны глав к проблематике задолженности, позволяет принимать такие решения, которые борются с долгами за топливно-энергетические ресурсы. Что самое главное, это позволит в дальнейшем снизить риск ограничения подачи тепла в дома наших граждан», – отметил Гаврилов.