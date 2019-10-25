Самый консервативный театр России – Малый – в этом году удивит зрителей необычным форматом экскурсий и театральным дефиле перед спектаклями. Новые программы подготовили специально к 195-летию здания на Театральной площади, которое отмечается 26 октября. Именно в этот день в 1824 году труппа театра дала первое представление на сцене дома купца Василия Варгина, перестроенного архитектором Осипом Бове. Обозреватель РИАМО провела день в Малом театре и узнала, как классика сочетается с современностью.

Почему театр Малый

История Малого театра – это история великих спектаклей, начиная с представления-балета «Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря» и заканчивая спектаклем «Игроки» Н.В. Гоголя, рассказывает экскурсовод.

Интересно, что во время открытия дома Малого театра слово «малый» писалось со строчной буквы, так как говорилось лишь о размере здания по сравнению с «большим» театром. Большой и Малый стали именами собственными только в середине XIX века.

Здание Малого театра, единственное из архитектурного ансамбля Театральной площади, построенного Осипом Бове, сохранило свой исторический облик до наших дней.

«Зрительный зал 1820-х – 1830-х годов был вытянут вдоль нынешнего Театрального проезда параллельно гостинице «Метрополь» и располагался перпендикулярно современному зрительному залу и сцене. Он вмещал около 650 мест. Но в 1840 году архитектор Константин Тон перестроил театр, расположив на пустом дворе новый зрительный зал и сцену, форма и размер которых не изменились до сегодняшнего дня», - рассказывает главный хранитель музейных фондов Малого театра Надежда Телегина.

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Реконструкция театра

За свою долгую историю Малый театр не раз подвергался ремонтам и реконструкциям. Все дело в водах реки Неглинки, которые постоянно подтапливали здание.

Грандиозная реконструкция прошла в 1945 – 1947 годах, под руководством архитектора Александра Великанова. Во время последней реконструкции в 2011–2016 в пространство театра были внесены изменения: не только укрепили фундамент и несущие стены, но и увеличили площадь за счет внутреннего двора. Например, Щепкинское фойе стало новым выставочным и концертным залом театра, где сейчас можно увидеть проект памятника Николаю Гоголю работы актера и режиссера Малого театра Александра Ленского.

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Экскурсия со световым шоу

Оценить красоту интерьеров Малого театра, Ермоловского (артистического) фойе и закулисную жизнь может любой желающий на новой обзорной экскурсии, которая посвящена прошлому, настоящему и будущему театра.

Начинается экскурсия в Щепкинском фойе и проходит через гримерки артистов, а заканчивается музыкальным светотехническим шоу, которое демонстрируется на главной сцене. Его задача – показать звуковое, световое и техническое оборудование театра.

Больше всего на экскурсии впечатляют интерьеры театра, которые выполнены в стиле позднего русского классицизма с элементами византийского и псевдорусского стилей. Самым красивым помещением является зал театра, нижний ярус которого ярко украшен золоченым лепным орнаментом.

Также зрители на экскурсии смогут увидеть, как устроена поворотная сцена изнутри. Экскурсовод рассказывает, что поворотный круг Малый театр стал использовать с 1900 года. Это был первый театр в России, у которого был такой механизм.

Любопытно будет заглянуть и в фойе, из которого артисты выходят на сцену. Здесь висит портрет великой Марии Николаевны Ермоловой, чтобы артисты настраивались на нужный лад.

«Когда-то здесь было три исторических гримерных, сейчас гримерки находятся этажом выше», - уточняет экскурсовод.

В артистическом фойе сохранилась только одна гримерная актера Александра Ивановича Южина, которая была для него не просто гримерной, но и рабочим кабинетом.

Как рассказывает артист Малого театра Борис Владимирович Клюев, зрители ценят театр за приверженность к классике и традициям.

«Здесь не увидишь голое тело, на сцене этого театра никогда не прозвучит мат», - отмечает артист.

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Театрализованное дефиле

Одна из популярных тем в постановках театра – Смутное время. На эту тему в Малом было поставлено более 30 спектаклей, рассказывают на экскурсии.

Например, в 1831 году был поставлен спектакль «Юрий Милославский», а совсем недавно, в 2017 году вышел спектакль «Смута». Неудивительно, что все за время в театре сохранилось большое количество костюмов персонажей Смутного времени. Именно им в театре решили посвятить театрализованное дефиле, которое проходит в новом Щепкинском фойе перед спектаклями. Костюмы представляют актеры театра.

«Дефиле не входит в программу экскурсий, но если прийти пораньше на спектакль, то можно увидеть демонстрацию костюмов на подиуме», - обещает экскурсовод.

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