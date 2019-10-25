РИАМО - 25 окт. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство автобазы для грузовых машин на улице Жуковского в городе Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В ходе реализации проекта планируется создать 50 рабочих мест. Объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Объект будет представлять собой шоурум с местами для проведения ремонтных работ и экспонирования транспорта, зоны с техническим обслуживанием. Завершение строительства планируется в начале 2021 года. Инвестиции в проект составят 50 миллионов рублей.

Застройщиком выступает ООО «Центртранстехмаш» – производитель автомобильных кузовов-фургонов в России.