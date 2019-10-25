РИАМО - 25 окт. Ключи от благоустроенных квартир получили еще двое детей-сирот, проживающих в Одинцовском округе, Юлиана Евстигнеева и Кирилл Струговщиков, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В каждом жилом помещении выполнен качественный ремонт, установлены необходимая мебель и бытовая техника. Одна из квартир находится в селе Немчиновка, вторая расположена в Звенигороде.

«На нашей территории очень активно реализуется программа губернатора, по которой мы предоставляем квартиры детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, без родителей. В этом году уже 11 детей получили квартиры. До конца года планируем вручить еще восемь ключей», – сказал глава округа Андрей Иванов.

Юлиана учится в Московском областном колледже финансов и управления по специальности «Гостиничный сервис». Девушка серьезно занимается софтболом, выступает за одинцовскую команду «Калита». Обстановка в новой квартире ей понравилась.

«Я всегда мечтала о своей квартире. Мне очень понравилось, что квартира — студия. Все близко и очень удобно расположено. Единственное, что я хотела бы поменять — поставить стеллаж. И все. Мне все очень понравилось. Пространства очень много. Окно большое. Очень уютно», — рассказала девушка.

Благодаря реализации соответствующей областной программы с 2014 года жильем обеспечили 87 человек: в 2014 году новоселами стали 16 человек, в 2015 — 10, в 2016 году — 18, в 2017 году — 14, а в 2018 году — 18. Помимо 11 ребят, которым вручили ключи с начала 2019 года, к Новому году собственным жильем планируется обеспечить еще 8 детей-сирот.

«Квартиры мы готовим в таком стандарте, о котором я сегодня говорил нашим детям при вручении документов. Мы делаем не только качественный ремонт, но и покупаем соответствующую технику, выполняем полный комплекс работ для того, чтобы создать комфорт нашим детям, которые могут туда въезжать буквально в день получения ключей», — резюмиров Иванов.