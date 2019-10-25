РИАМО - 25 окт. За неделю в Звенигороде к единому стандарту раздельного сбора отходов (РСО) привели еще 10 контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

На сегодняшний день 95% контейнерных площадок в округе соответствуют единому стандарту РСО: они стоят на твердом основании, огорожены с трех сторон, там имеются кровля и график вывоза мусора.

«Работы полностью завершены во всех поселениях муниципалитета, кроме Звенигорода. За неделю там было оборудовано 10 площадок, предстоит привести в порядок еще 28 объектов», – говорится в сообщении.

К 31 октября все контейнерные площадки Звенигорода должны быть приведены к стандарту раздельного сбора отходов.

Из 98 ГСК, расположенных в муниципалитете, 45 подписали необходимый документ, еще 53 это предстоит сделать. Информацию о 25 кооперативах передали на рассмотрение в Госадмтехнадзор.

«Те, кто отказались подписывать договор, будут подвергаться штрафам со стороны Госадмтехнадзора. Это будет дополнительным стимулом идти и подписывать договоры с региональным оператором, либо перспектива получать эти штрафы постоянно, регулярно, нанося тем самым материальный ущерб самому ГСК», — сказал глава округа Андрей Иванов.